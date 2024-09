Vicenza Comics&Games, le attività e le esperienze più pop dell’edizione 2024

Sabato 28 e Domenica 29 Settembre 2024 arriva l’evento vicentino più pop dell’anno:

l’ottava edizione di Vicenza Comics&Games, che si terrà all’interno del grande Padiglione

Quattro di Fiera di Vicenza, offrirà un vastissimo assortimento di fumetti, giochi da tavolo,

gaming, e-sport, cabinati arcade e – ovviamente- artisti, autori e molte altre esperienze

attive ed entusiasmanti fra tornei, raduni, contest, esibizioni, meet&greet e incontri tra

fan con cui condividere interessi comuni.

Ospite d’onore Cristina D’Avena, la regina delle sigle dei cartoni animati, che ripercorrerà i

suoi 40 anni di straordinaria carriera nel concerto di Sabato 28 Settembre alle ore 17:00.

Intratterranno il pubblico anche l’autore televisivo Danilo Bertazzi, i commentatori della

WWE “Il Bardo” Michele Posa e “Il Godzilla” Luca Franchini, i doppiatori del momento

Rossa Caputo e Riccardo Suarez, la stelle di Bim Bum Bam Carlotta Brambilla e

Roberto Ceriotti, il Pianista degli Anime Edoardo Brugnoli, il content creator Stibazzi e la

punk band SPORK.

L’intrattenimento non si limita solo alle attività del palco principale: dalle 10 alle 19, in

entrambe le giornate, potrete trovare la Mostra Mercato con importanti fumetterie ed

espositori di gadget di vario genere.

Il cuore pulsante sarà l’Artist Alley e la Self Area, dedicata agli indipendent artists e alla

creatività delle autoproduzioni, mentre le case editrici italiane che presenzieranno sono

Spirito Libero, Dada Editore e Tora Edizioni.

Da segnalare la presenza del firmacopie degli autori Naenia Miele, Mattia Bernardini e

Francesca Sannibale per Spirito Libero, della disegnatrice Disney Federica Salfo e della

colorista Francesca Kaisy Vivaldi, che firmano il manifesto di Vicenza Comics&Games

2024, e di Giovanni Ferlenga, Andrea Govoni, David Calzolari, Giusi Demetra Panico e

Federico Fissore, autori del volume Itarobots (edito da Dada Editore) che celebra i

“Robottoni”. Infine, ma non per importanza, ci sarà Frank Cat, autore del saggio L’Universo

vintage su Saint Seya e contributor per diverse realtà editoriali.

Fiere Del Fumetto è – inoltre – orgogliosa di diventare un luogo che coniuga la nona arte e

progetti di educazione civica: Corri Gocciolina è un libro di fumetti voluto dall’Associazione

Friulana Donatori di Sangue provinciale di Pordenone. Gli autori sono Milena Bidinost e

Matteo Corazza e saranno presenti allo stand Fidas, per sensibilizzare sulla donazione del

sangue. L’album sarà distribuito a offerta libera fino ad esaurimento copie.

Spazio al cosplay grazie allo stand di Ghostbusters Italia che celebra la famosa saga e al

raduno in maschera per gli appassionati di ONE PIECE organizzato da Bibks Family

Cosplay e, inoltre, nel corso del weekend si succederanno i meet&greet con le nuove

stelle del cosplay italiano di Vicenza Comics&Games: tra queste artiste troverete Ryuko,

Mellow, Dianvity, Valkemy Arts, che saranno anche le giudici della GARA COSPLAY aperta

a tutti che si terrà nella giornata di domenica. Naturalmente, ci sarà grande attenzione per il

mondo KPOP con tantissime esibizioni e coinvolgenti flashmob organizzati da KST – Kpop

Show Time.

Per gli appassionati di tecnologia e giochi, la sezione dedicata al gaming garantirà

un’immersione totale nei videogiochi con tantissime postazioni PC e console disponibili per

sfide e gameplay, accanto a tornei, cabinati vintage, escape room, VR e laser tag. Tra le

varie esperienze si segnala il torneo di Fortnite in modalità Boxfight che si svolgerà il 29

Settembre alle 15:00.

Tantissimi giochi da tavolo, boardgames, miniature e card games collezionabili saranno

a disposizione del pubblico grazie alle associazioni di promozione ludica come Il Circolo di

Pietra, Il Risiko Club Vicenza (I Palladiani-Ass. board game) e Artefici del Fuoco.

Direttamente dagli anni 2000, arrivano le sfide adrenaliniche con i BEYBLADE, le trottole

che hanno fatto la storia dei giochi, nello stand BIT Beyblade Italian Tour.

E se si preferisce qualcosa di più sportivo, le associazioni LudoSport, Sala d’arme Achille

Marozzo e Scherma Storica Veneto – Trentino – Alto Adige illustreranno combattimenti

con le spade laser, il mondo della scherma e le arti marziali storiche europee.

Vicenza Comics&Games si propone come luogo di incontro per tutti coloro che sono

appassionati, offrendo uno spazio sicuro per fare amicizia e scoprire nuove sottoculture. La

prevendita online del biglietto per Vicenza Comics&Games 28-29 Settembre 2024 è

già attiva: programma, info e prevendita sul sito fieredelfumetto.it.