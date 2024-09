Vicenza Comics&Games, gli ospiti e il programma dell’edizione 2024

Sabato 28 e Domenica 29 Settembre 2024 è la data da segnare per l’ottava edizione di Vicenza Comics&Games: all’interno del grande Padiglione Quattro di Fiera di Vicenza verranno esposti fumetti, giochi di ruolo, cabinati arcade, e-sport, chicche delle serie tv e dei film più amati e molto altro. Ospite d’onore Cristina D’Avena, la regina delle sigle dei cartoni animati, che ripercorrerà i suoi 40 anni di straordinaria carriera nel concerto di Sabato 28 Settembre alle ore 17:00.

La matita del manifesto è quella di Federica Salfo, mentre la colorista è Francesca Kaisy Vivaldi: la locandina di Vicenza Comics&Games 2024 è un omaggio a tutte le eroine che hanno plasmato la passione per il disegno dell’illustratrice. Entrambe le artiste saranno presenti in fiera sia sabato sia domenica per il firmacopie.

Il programma dell’evento è molto ricco: Sabato 28 Settembre si inizierà con CUT, la stand-up comedy sulle censure dei cartoni animati alle ore 13:00.

Alle ore 14:00 sarà il turno del duo “Il Bardo” Michele Posa e “Il Godzilla” Luca Franchini, commentatori WWE (World Wrestling Entertainment) da ormai 24 anni: gli speaker saliranno sul main stage per raccontare aneddoti aul wrestling e rispondere alle domande. Un’ora dopo ci sarà il meet&greet nell’area specifica. Alle ore 15:00 il doppiaggio sarà protagonista sul palco principale con Rossa Caputo e Riccardo Suarez, rispettivamente la doppiatrice di Charlie e di Angel Dust della serie animata del momento Hazbin Hotel. Seguirà il firmacopie nello spazio dedicato.

Alle ore 16:00, direttamente da Bim Bum Bam, arriveranno sul palco il mitico duo di conduttori Carlotta Brambilla e Roberto Ceriotti, per rivivere insieme i pomeriggi passati davanti alla tv. Entrambi presenzieranno anche al meet&greet successivo alla loro intervista. Alle 17:00, la regina delle sigle dei cartoni animati Cristina D’Avena delizierà il pubblico con un live che ripercorre i suoi più grandi successi. Di seguito, sarà possibile chiederle un autografo nell’area dedicata.

La giornata di Domenica 29 Settembre aprirà a suon di musica alle ore 13:00 con il pianista degli anime Edoardo Brugnoli, che sfiderà il pubblico ad indovinare le sigle e le colonne sonore all’interno del suo format ANIME PIANO QUIZ.

Alle ore 14:00, comincerà la Gara Cosplay condotta dalle due cosplayer Sakuya e Giulia Vince, dove verranno messi tantissimi premi in palio. I vincitori verranno scelti da una giuria selezionata di cosplayer professionisti. Alle ore 16:00, toccherà a “L’Inspiegabile” Luca Parrella, a raccontarsi in un talk a tu per tu sul main stage: lo YouTuber e Podcaster da anni raccoglie e racconta le storie più misteriose ed episodi realmente accaduti e scovati nelle maglie della rete. Alle ore 17:00, lo special guest che calcherá il palco sarà il talentuoso autore televisivo Danilo Bertazzi, che ricordano tutti come Tonio Cartonio, nell’ intramontabile programma La Melevisione. Questa volta, l’autore, ci presenterà un nuovo format: FONDI DI CAFFÈ. Infine, alle 18:30, ci saranno le premiazioni della Gara Cosplay.

L’intrattenimento non si limita solo alle attività del palco principale: dalle 10 alle 19, in entrambe le giornate, potrete trovare la Mostra Mercato con importanti fumetterie, case editrici italiane ed espositori di gadget di vario genere. Il cuore pulsante sarà l’Artist Alley e la Self Area, dedicata agli indipendent artists e alla creatività delle autoproduzioni. Da segnalare la presenza del firmacopie di Giovanni Ferlenga, Andrea Govoni, David Calzolari, Giusi Demetra Panico e Federico Fissore, gruppo di autori del volume Itarobots (edito da Dada Editore) che celebra i “Robottoni”. In fiera, sarà disponibile l’acquisto.

Per gli appassionati di tecnologia e giochi, la sezione dedicata al gaming garantirà un’immersione totale nei videogiochi con tantissime postazioni PC e console disponibili per sfide e gameplay, accanto a tornei, cabinati vintage, Escape Room, VR e Laser Tag. Naturalmente, ci sarà grande attenzione al mondo cosplay con contest, aree tematiche, raduni e set fotografici e al genere musicale KPOP con tantissime esibizioni e coinvolgenti flashmob.

Vicenza Comics&Games si propone come luogo di incontro per tutti coloro che sono appassionati, offrendo uno spazio sicuro per fare amicizia e scoprire nuove sottoculture. La prevendita online del biglietto per Vicenza Comics&Games 28-29 Settembre 2024 è già attiva: programma, info e prevendita sul sito fieredelfumetto.it.