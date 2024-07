VICENZA – Arrestato rider della droga nigeriano: aveva ingurgitato 53 dosi. Trovato con soldi e vari telefoni

Ieri mattina, verso le ore 10.30, un equipaggio di Volante della Questura ha arrestato un “rider della droga” in Viale Riviera Berica. L’uomo, un nigeriano di 26 anni identificato come U. D., è stato notato dagli agenti mentre cercava di evitare la loro vista, destando sospetti.

Decisi a effettuare un controllo approfondito, i poliziotti hanno fermato U. D., il quale ha subito mostrato segni di nervosismo e ha tentato la fuga, ma è stato prontamente intercettato e bloccato. Durante la perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di 34 sacchetti di cellophane trasparente nascosti nei boxer. Successivamente, in Questura, ha rigurgitato altre 53 dosi di stupefacenti durante un ulteriore controllo.

Nel borsello dell’uomo sono stati trovati oltre mille euro in contanti, ritenuti probabile provento dell’attività di spaccio, e vari telefoni cellulari. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro. Complessivamente, la droga rinvenuta – tra cocaina ed eroina – pesava circa 35 grammi.

U. D. è stato arrestato in flagrante per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti. L’Autorità Giudiziaria ha disposto il trattenimento del sospettato presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del rito direttissimo.

In Questura, altri agenti hanno riconosciuto U. D. come uno dei frequentatori abituali dell’area di Campo Marzo e Piazzale Bologna, spesso visto a bordo di biciclette e più volte sfuggito ai controlli con fughe repentine.