VICENTINO – Si sente male mentre guida: finisce contro auto parcheggiate e muore

Nel pomeriggio di mercoledì 10 luglio, alle ore 16:10, due pattuglie del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio sono intervenute presso l’intersezione semaforica tra viale dell’Industria e via Cementi a Schio, in seguito alla segnalazione di un incidente stradale.

All’arrivo sul posto, le pattuglie hanno trovato il personale medico del 118 impegnato nelle operazioni di rianimazione del conducente di una Toyota, un uomo di 84 anni. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei soccorritori, l’anziano è deceduto poco dopo.

Secondo la ricostruzione degli agenti intervenuti, l’uomo stava percorrendo via Cementi in direzione sud. Giunto all’intersezione semaforica con viale dell’Industria, presumibilmente colto da un improvviso malore, non è riuscito a effettuare correttamente la manovra di svolta a sinistra. Di conseguenza, il veicolo ha urtato il marciapiede e ha terminato la sua corsa contro una Fiat Punto parcheggiata presso il Piazzale Pubblici Spettacoli.

Fortunatamente, i danni riportati dai veicoli coinvolti sono risultati lievi.