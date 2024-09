Trovato vivo il ciclista scomparso da ieri: ferito ma cosciente

E stato ritrovato verso le 18 il ciclista 39enne di Cogollo del Cengio, di cui non si avevano più notizie da ieri, quando nel primo pomeriggio era uscito dalla propria abitazione a Cogollo per un giro in mountain bike. È stato individuato da una squadra in perlustrazione sotto la strada che sale verso il Rifugio Rumor, in località Busati. È cosciente, pur con probabili traumi dovuti a una caduta dalla bici. È assistito da due sanitari e verrà recuperato dall’elicottero di Verona emergenza. I dettagli delle operazioni più tardi.

In aggiornamento

ore 15 – Aggiornamento dei vigili del fuoco

Da domenica sera i vigili del fuoco sono impegnati nella ricerca di un ciclista che non ha più fatto rientro a casa, dopo essere uscito nel primo pomeriggio con la sua mountain bike per un giro nei dintorni di Cogollo del Cengio dove risiede.

Il posto di comando avanzato dei vigili del fuoco è stato posizionato in via Aldo Moro a Cogollo del Cengio (VI), da dove vengono coordinate le ricerche e gli operatori TAS (topografia applicata al soccorso) mappano le zone controllate e da controllare. Nella notte le squadre dei vigili del fuoco di Schio e Vicenza hanno effettuato delle ricerche nei dintorni e nei principali sentieri battuti dai ciclisti. Personale del nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) del nucleo dell’Emilia Romagna e del Veneto hanno effettuato nella notte numerosi sorvoli con droni dotati di termocamera.

Da questa mattina in volo l’elicottero Drago 149 del reparto volo dei vigili del fuoco di Venezia, che ha effettuato diverse ore di volo ispezionando i sentieri che vengono utilizzati dai ciclisti di mountain bike. In azione anche il nucleo cinofili. In supporto ai vigili del fuoco anche squadre del soccorso alpino personale della protezione civile e i carabinieri.

***

Sono scattate a Cogollo del Cengio e sull’Altopiano le ricerche di un 39enne di Cogollo del Cengio che ieri pomeriggio, intorno alle 14, era uscito di casa per fare un giro in mountain bike. Il suo telefono è stato agganciato l’ultima volta fra il Summano ed il Cengio. Sono già all’opera i vigili del fuoco. L’uomo si chiama Christian Fabrello ed è padre di due figli

Attivato anche il Soccorso Alpino: ecco la comunicazione

Questa mattina il Soccorso alpino di Arsiero è stato attivato per unirsi alle ricerche di un ciclista 39enne, partito ieri nel primo pomeriggio da Cogollo del Cengio e non rientrato da un giro in mountain bike. Non si conosce l’itinerario scelto da Cristian Fabrello e il suo cellulare risulta irraggiungibile. Al momento squadre provenienti da tutta la Delegazione Prealpi Venete del Soccorso alpino stanno perlustrando strade e percorsi sul Monte Summano e nella zona di Arsiero, oltre che attorno all’abitato di Cogollo. Sono presenti Vigili del fuoco, Protezione civile e Carabinieri. Cristian ieri indossava maglietta bianca, pantaloni neri e caschetto grigio. Ha una bici Scott biammortizzata nera. Chiunque lo avesse incrociato è pregato di contattare i Carabinieri.