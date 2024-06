VICENTINO – Insegnante investito a gennaio muore dopo quattro mesi di agonia

E’ morto martedì 11 giugno all’ospedale di Santorso Paolo Borgo, 63 anni, residente ad Arsieri e insegnante di lingua da molti anni all’istituto tecnico tecnologico “Giacomo Chilesotti” di Thiene.

L’uomo era stato investito da un’auto, alla cui guida vi era un 53enne residente ad Arsiero, il 28 gennaio 2024 in via De Longhi (tratto della provinciale 350) non lontano dalla sua abitazione. Per le ferite riportate era stato ricoverato all’ospedale di Santorso in gravi condizioni, con un trauma cranico ed in stato di semi-incoscienza, dal quale non si è più ripreso