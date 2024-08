VICENTINO – Gira da un anno senza patente e assicurazione: fermato dalla Polizia Locale

Intervento della Polizia Locale Nordest Vicentino a Thiene, domenica mattina alle 8 in via Divisione Julia. Una pattuglia, durante un controllo in auto, ha incrociato una Mitsubishi Pajero di colore viola, già segnalata più volte dai dispositivi automatici di rilevazione targhe della città per essere priva di assicurazione e revisione. La pattuglia ha subito intimato l’alt al veicolo, che si è fermato in Piazza Giotto. Gli agenti hanno immediatamente riconosciuto il conducente, S.T., un 67enne di Bergamo senza fissa dimora. Dai controlli documentali e sulle banche dati, è emerso che l’uomo guidava anche senza patente, ritiratagli nel 2023.

A seguito di queste verifiche, il conducente è stato sanzionato per recidiva nella guida senza patente (art. 216 C.d.S.), circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo (art. 214 C.d.S.), e circolazione abusiva con veicolo sequestrato (art. 213 C.d.S.), con una sanzione di € 1984,00. Inoltre, è stata disposta la revoca definitiva della patente e l’alienazione del veicolo, che è stato subito affidato a una depositeria autorizzata e rimosso con carro attrezzi.

Durante l’ultimo fine settimana di agosto, le pattuglie del Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino di Thiene hanno rilevato, oltre al caso sopra citato, altre 6 violazioni per circolazione senza assicurazione RCA, con conseguente sequestro amministrativo del veicolo, e una violazione per guida in stato di ebbrezza.