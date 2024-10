Vicentino – A fuoco cucina: famiglia evacuata

TEZZE SUL BRENTA, INCENDIO NELLA CUCINA DI UN’ABITAZIONE

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

https://whatsapp.com/channel/0029VamMqWZDzgTBs9e3Ko3c



Alle 23:15 di giovedì, 17 ottobre, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Rossano a Tezze sul Brenta per un incendio divampato all’interno di un’abitazione: nessuna persona è rimasta ferita.

All’arrivo dei vigili del fuoco accorsi da Bassano del Grappa con un’autopompa e un’autobotte le tre persone residenti si trovavano già fuori dalla casa. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme che hanno riguardato la cucina. Danni da fumo a tutta l’abitazione. Sul posto i carabinieri e l’assessore ai servizi sociali del comune, che ha provveduto a trovare una sistemazione per la notte alla famiglia su una struttura convenzionata.

Le cause dell’incendio di probabile natura elettrica sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo due ore circa.