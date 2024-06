VENEZIA – Lady Pickpocket aggredita da due borseggiatrici

Ha conquistato la ribalta nazionale sui social grazie al suo impegno quotidiano contro le borseggiatrici di Venezia. Monica Poli è diventata una sorta di eroina nazionale, contro i malviventi che derubano i turisti e che sembrano essere diventati un marchio di fabbrica per la città più bella del mondo. Martedì è stata aggredita da due borseggiatrici con spray urticante, pugni e graffi ed in suo soccorso sono arrivati due passanti, dall’assessore veneziano al commercio Sebastiano Costalunga e dalle forze dell’ordine, come riporta La Nuova Venezia. E’ accaduto nei pressi di piazzale Roma. La Poli, che è anche consigliere comunale leghista e esponente di punta del comitato “Cittadini non distratti”. Ad aggredirla due donne note alle forze dell’ordine, che sono state denunciate. Monica Poli ha dovuto ricorrere alle cure del Pronto Soccorso.