Veneto – Trovato il 145° manoscritto del Milione di Marco Polo

Nell’anno in cui si celebrano i 700 anni dalla morte di Marco Polo, è stato scoperto un manoscritto del Devisement dou monde, noto anche come Il Milione, che pur essendo presente nei cataloghi, era sconosciuto agli studi su Marco Polo, essendo assente da tutti i censimenti del Milione. Questo ritrovamento rappresenta l’ultimo codice conosciuto del celebre testo del viaggiatore veneziano.

Sono in tutto 145 i manoscritti, suddivisi in diverse famiglie testuali. Il ritrovamento si inserisce nell’ambito di un più ampio progetto di studio sul Milione, coordinato da Eugenio Burgio, Marina Buzzoni e Samuela Simion dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, insieme ad Antonio Montefusco dell’Università di Nancy. Questo manoscritto ha un’importanza rilevante poiché fornisce nuove informazioni sulla trasmissione del testo e sulle sue varie versioni.

La diffusione del Milione è una delle vicende più complesse e affascinanti della letteratura medievale. Il successo dell’opera ha portato a numerose traduzioni, riscritture e adattamenti, che riflettono i contesti in cui veniva letta. Il manoscritto appena ritrovato è quasi sconosciuto e contiene una traduzione realizzata quando Marco Polo era ancora in vita. Da questa traduzione derivano molte delle versioni attraverso le quali l’opera divenne nota e letta. Il manoscritto è conservato presso la Biblioteca Diocesana Ludovico Jacobilli di Foligno, con segnatura Jacobilli A.II.9, e trasmette una versione nota come “VA”, realizzata nel primo quarto del Trecento nell’Italia nord-orientale.

L’importanza di questa traduzione risiede nella sua vasta diffusione: il testo VA fu infatti tradotto in latino e in diverse lingue volgari, tanto che molti dei manoscritti sopravvissuti ne sono una derivazione diretta o indiretta. Questa versione fu la più letta e conosciuta in Europa. Nei prossimi mesi si attendono ulteriori studi sul posizionamento di questo manoscritto all’interno della tradizione testuale del Milione, con la pubblicazione di un’analisi più approfondita su una delle principali riviste del settore. Tra le iniziative dell’anno dedicato a Marco Polo, vi è anche la pubblicazione della prima edizione digitale dell’opera, accessibile in modalità open access e open source grazie a Edizioni Ca’ Foscari, a disposizione degli studiosi di tutto il mondo.