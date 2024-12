Veneto – Spacca finestrini in serie: arrestato tunisino

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un tunisino di 34 anni è stato arrestato dalle Volanti della Questura di Padova per aver rotto i finestrini di quattro auto in sosta nella zona Stanga, con l’intento di rubare. L’intervento è scattato grazie alla segnalazione di un passante che ha notato l’uomo in azione.

Il sospetto è stato fermato dai poliziotti, che gli hanno trovato addosso una tronchese, un portafoglio e un cellulare rubati. L’uomo, irregolare e con precedenti per furto, rapina e spaccio di droga, è stato arrestato.

In un’altra operazione, gli agenti sono intervenuti dopo la segnalazione di una 20enne che aveva subito un furto sul tram. Tre persone – due uomini e una donna – sono state bloccate e trovate in possesso di cosmetici e un caricabatteria sottratti alla vittima.

I tre, con precedenti e irregolari sul territorio, sono stati denunciati per furto con destrezza. Tra loro un 41enne rumeno con un lungo elenco di precedenti, una 38enne romena incensurata e un 40enne tunisino già segnalato per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.