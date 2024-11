VENETO – Si ribalta con l’auto: ferito il conducente (FOTO)

Intervento dei vigili del fuoco intorno alle 11 di martedì 12 novembre per la fuoriuscita autonoma di un mezzo, ribaltatosi in via Casaria, a San Biagio di Callalta (TV): ferito l’autista.

I vigili del fuoco accorsi dalla centrale di Treviso con un’autopompa e l’autogru, dopo aver messo in sicurezza l’auto, hanno estratto l’uomo rimasto incastrato sotto il mezzo. L’autista è stato poi affidato alle cure del personale sanitario del Suem 118. Sul posto la polizia locale per l’accertamento sulle cause del sinistro e per la gestione della viabilità.

L’intervento dei vigili del fuoco è terminato poco dopo le 12.