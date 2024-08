VENETO – Si finge povero per avere patrocinio gratuito di un avvocato: denunciato pregiudicato (che aveva ricevuto 300 mila euro)

Nell’ambito delle indagini volte a contrastare l’accesso illecito a prestazioni sociali agevolate, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso hanno scoperto che un pregiudicato, residente nel trevigiano, ha presentato al Tribunale locale una richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, autocertificando per il 2022 un reddito di 11 mila euro. Tuttavia, ha omesso di dichiarare proventi illeciti per circa 300 mila euro. A causa di questa falsa dichiarazione, l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Treviso ed escluso dall’ammissione al gratuito patrocinio, un istituto che permette alle persone non abbienti di ottenere assistenza legale a carico dello Stato.

Le indagini sono state avviate in seguito a una richiesta del Giudice per le Indagini Preliminari di Treviso, volta a verificare la veridicità delle dichiarazioni del pregiudicato. Incrociando i dati forniti dall’uomo con le banche dati, i finanzieri hanno scoperto che egli, già noto per numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio e attualmente indagato per truffa, estorsione e lesioni personali nella provincia trevigiana, non aveva dichiarato i profitti illeciti derivanti da truffe commesse nelle province di Arezzo, Caserta, Salerno, Venezia, Verona e Vicenza. Queste truffe riguardavano la vendita fittizia di automobili usate, in cui gli acquirenti, dopo aver pagato, non ricevevano i veicoli promessi.

L’indagato, che ora rischia una pena da 1 a 5 anni di reclusione e una multa da 300 a 1500 euro, ha recentemente ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. L’operazione della Guardia di Finanza di Treviso, in collaborazione con gli Uffici Giudiziari locali, ha mirato a impedire l’indebita concessione del gratuito patrocinio a un soggetto non avente diritto, assicurando così l’uso corretto delle risorse pubbliche destinate a chi si trova realmente in condizioni economiche svantaggiate.