VENETO – Si cerca ancora il turista tedesco scomparso (VIDEO)

BELLUNO. Prosegue il lavoro dei vigili del fuoco per la ricerca dell’uomo di 76 anni scomparso da una struttura ricettiva a Follina (TV) e di cui si sono perse le tracce due giorni fa nella zona di Pocol, a Cortina D’Ampezzo (BL). Si tratta di un turista tedesco, scomparso da giorni. Aveva lasciato le sue cose nel Bed & Breakfast ed aveva con sé il telefono, che nelle prime ore suonava libero e lo aveva localizzato in due zone diverse (prima Col Drusciè e poi Pocol).

Al lavoro squadre a terra, esperti in topografia applicata al soccorso, unità SAPR (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) con tecnologia Dedalo e volontari di Cortina e Borca di Cadore.

Effettuato stamattina un sorvolo dell’elicottero Drago del reparto volo di Venezia. Impegnate nelle ricerche anche squadre del soccorso alpino e della guardia di finanza.

Al momento le ricerche hanno dato esito negativo.