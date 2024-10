Veneto – Scontro fra tre auto: tre feriti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Alle 13:30, di giovedì 24 ottobre, i vigili del fuoco sono intervenuti all’incrocio tra via Roma e Via Straelle a Villanova di Camposampiero (PD) per un incidente tra due auto: tre feriti.

La squadra dei vigili del fuoco accorsa da Padova, ha messo in sicurezza i mezzi ed estratto, dall’auto finita contro delle fioriere a delimitazione di un’abitazione, una persona rimasta incastrata nell’abitacolo. Tutti e tre i feriti sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem, stabilizzati e trasferiti in pronto soccorso. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle15:00 circa.