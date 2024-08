VENETO – Rissa fra 30 giovani alla sagra: indagano i carabinieri

Sagra movimentata quella di Vigonza, in provincia di Padova. Ieri sera è scoppiata una rissa che ha visto coinvolti circa 30 giovani e giovanissimi. Tutto è iniziato quando un ragazzo è stato spinto a terra, nella zona del luna park. Il giovane ha riportato una ferita al sopracciglio. Di lì a poco un gruppo legato al ragazzo ferito è intervenuto ed è scoppiata la rissa. Sul posto sono stati chiamati i carabinieri in forze. I ragazzi sono fuggiti appena hanno visto che arrivavano i militari, che ora stanno raccogliendo informazioni per risalire all’identità dei giovani coinvolti nella rissa.