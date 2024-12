Veneto – Nebbia sulle strade: tre incidenti nella stessa zona e tre feriti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Vigili del fuoco impegnati dalle 21:15 di lunedì sera, a questa mattina 17 dicembre, in tre distinti incidenti stradali a Mirano e Stigliano di Santa Maria di Sala dove due mezzi pesanti sono finiti rovesciati fuoristrada e a Noale con un’auto in un fossato: tre feriti non gravi.

Il primo incidente lungo la SP 81 in viale Venezia a Mirano, dove un autoarticolato che trasportava rifiuti di plastica è finito rovesciato su un fianco: leggermente ferito l’autista assistito dal personale sanitario del Suem.

Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Mira e Mestre, anche con il nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico), hanno messo in sicurezza il mezzo e tamponato una perdita di gasolio dal serbatoio rimasto danneggiato nell’incidente. Sul posto i carabinieri per deviare il traffico ed eseguire i rilievi del sinistro.

Il secondo incidente, questa mattina alle 4:50, lungo la SR 515 a Stigliano di Santa Maria di Sala, dove un camion frigo che trasportava carne è finito rovesciato fuoristrada: illeso l’autista.

I vigili del fuoco accorsi da Mestre anche con l’autogrù, hanno messo in sicurezza il mezzo e predisposto tutte le operazioni per il recupero del camion. La strada è stata chiusa dai carabinieri per permettere il recupero del mezzo.

Terzo incidente alle 5:15, sempre sulla SR 515 a Noale, dove un automobilista ha perso il controllo dell’auto finendo nel fossato a bordo strada, rimanendo ferito insieme con un passeggero. I vigili del fuoco accorsi da Mestre, con un’altra squadra di soccorso, hanno messo in sicurezza l’auto, mentre i due feriti sono stati presi in cura dal personale del Suem per essere trasferiti in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.

In tutti e tre gli incidenti le condizioni di visibilità erano scarse e il fondo scivoloso.

Ancora in corso le operazioni di soccorso del recupero del camion frigo.