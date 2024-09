Veneto – Maxi sequestro di finti prodotti medici Made in Italy: 18 milioni di pezzi per un valore di 25 milioni di euro

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Venezia hanno sequestrato oltre 18 milioni di dispositivi medici etichettati come “Made in Italy,” ma interamente prodotti in Asia. Se immessi sul mercato, il valore della merce sarebbe stato di oltre 25 milioni di euro.

L’operazione, condotta dal Gruppo di Portogruaro e coordinata dalla Procura della Repubblica di Pordenone, è scaturita da un’indagine autonoma volta a verificare la regolarità dei prodotti messi in commercio. I militari hanno controllato un’azienda che commercializzava dispositivi medici con simboli e nomi italiani sulle confezioni, suggerendo falsamente una produzione nazionale, senza specificare il reale luogo di fabbricazione.

Attraverso l’analisi della documentazione contabile e dei documenti di trasporto, le Fiamme Gialle hanno scoperto che tutte le fasi di lavorazione, produzione e confezionamento avvenivano esclusivamente all’estero, in violazione delle normative di settore. I dispositivi venivano fabbricati in Estremo Oriente, importati in Italia, e distribuiti su tutto il territorio nazionale, con una parte destinata anche all’estero.

L’indagine ha permesso di ricostruire la rete commerciale dell’importatore, individuando circa 250 esercizi in Italia dove i prodotti con false indicazioni d’origine venivano venduti. In risposta alle accuse, l’importatore ha avviato la produzione di nuove confezioni con corrette indicazioni di provenienza e ha iniziato a rietichettare i prodotti precedentemente mal etichettati.