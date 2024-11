Veneto – Martedì il cinema di qualità a 3 euro: info

Proseguono martedì 12 novembre nelle sale cinematografiche di Vicenza e provincia le proiezioni a tre euro della rassegna “La Regione del Veneto per il cinema di qualità – La Regione ti porta al cinema con tre euro – I martedì al cinema”, progetto pluriennale della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta AGIS.

In città, il Cinema Odeon propone, alle 16.00, 18.15 e 20.30, la visione a costo ridotto del film “Saturday night” (USA, 2024) di Jason Reitman. La sera dell’11 ottobre 1975, alle 23,30, va in onda per la prima volta sulla Nbc il Saturday Night Live che ha cambiato per sempre la storia della televisione e della società americana e lanciato alcuni dei più popolari comici e attori statunitensi come John Belushi, Dan Aykroyd, Chevy Chase, Gilda Radner, Jane Curtain, Andy Kaufman oltre a figure come l’artista, l’inventore e il fumettista Jim Henson. Nel corso del programma ci sono stati inoltre molti ospiti speciali come scrittori, musicisti, tecnici, costumisti, truccatori. Ma quello stesso giorno, alle 22, è tutto in alto mare.

Spostandosi in provincia, al Multisala Metropolis di Bassano del Grappa troviamo, alle 17.45 e alle 20.00, “La storia di Souleymane” (Francia, 2024) scritto e diretto da Boris Lojkine, Premio della Giuria e per il Migliore attore nella sezione “Un Certain Regard” al Festival del Cinema di Cannes. Parigi. Souleymane è un ragazzo della Guinea, migrante senza documenti, rider che pedala determinato e consegna cibo a domicilio mentre studia per superare l’esame che gli permetterà di ottenere lo status di rifugiato. 48 ore di vita, tra clienti ingrati, sfruttatori che chiedono il pizzo, contrattempi ed inseguimenti di autobus che non lo aspettano, in attesa di quell’appuntamento presso l’Ufficio francese per la protezione dei rifugiati e degli apolidi (OFPRA) per la richiesta di asilo.

Il Cinema Busnelli di Dueville punta, invece, alle 15.30 e 20.45, su “Fly me to the moon – Le due facce della luna” (Gran Bretagna, USA, 2024) di Greg Berlanti. Mentre impazzano i preparativi per il lancio dell’Apollo 11, la NASA assume la pubblicista Kelly Jones con il compito di rendere il progetto più interessante per il pubblico americano e per preparare in segreto un finto allunaggio da mandare in onda nel caso quello vero non si verificasse.

Infine, al Multisala Starplex di Marano Vicentino proiezione dedicata all’animazione, alle 18.45, con “Il robot selvaggio” (USA, 2024) di Chris Sanders. Il film segue l’epica avventura di un robot che, dopo un naufragio si ritrova in un’isola disabitata, dove dovrà imparare ad adattarsi all’ostile ambiente circostante, costruendo gradualmente relazioni con gli altri animali dell’isola e adottando un’ochetta orfana.

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione sul sito www.agistriveneto.it e sulla pagina facebook @agis.trevenezie.

Il costo del biglietto è di 3 euro. Nel caso di Multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 3 euro. La prenotazione dei posti è facoltà riservata alla gestione della sala.

Per informazioni:

Unione Interregionale Triveneta AGIS

Tel. 049 8750851

agis3ve@agistriveneto.it

www.agistriveneto.it

www.facebook.com/agis.trevenezie/