Veneto – L’Ulss offre fino a 250 euro di buoni spesa e biglietti lotteria ai giovani che smettono con cannabis

Buoni spesa fino a 250 euro e premi in palio con una “lotteria”: è questa l’iniziativa sperimentale ideata dal Dipartimento per le Dipendenze dell’Ulss 2 della Marca Trevigiana per incentivare i giovani tra i 18 e i 25 anni a smettere di usare cannabis. Lo ha riportato oggi Il Gazzettino.

Eva D’Incecco, direttrice del Dipartimento, e Carlo Cenedese, psicologo presso il centro di Conegliano (Treviso), spiegano che i partecipanti con diagnosi di disturbo da uso di cannabis saranno seguiti con test delle urine settimanali per tre mesi. In caso di risultati negativi, riceveranno buoni spesa da spendere tramite l’associazione “Comunità Giovanile”. Un secondo gruppo, di controllo, non riceverà buoni ma biglietti della lotteria.

Finora hanno aderito al progetto 40 giovani, con l’obiettivo di raggiungere 60 partecipanti. Al termine della sperimentazione, i risultati saranno analizzati e pubblicati su riviste scientifiche nazionali e internazionali per valutarne l’efficacia.