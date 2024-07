VENETO – Interventi in montagna: anziano cade con la mountain bike e pilota di parapendio precipita

Verso le 12.15 una squadra del Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane è stata inviata nella zona del Castellier in Cansiglio, dove un ciclista in mountain bike era caduto da una strada forestale, riportando un probabile trauma alla spalla. Il 67enne di Venezia, che aveva inizialmente perso i sensi, è stato raggiunto dal tecnico di elisoccorso e dall’equipe medica dell’elicottero di Treviso emergenza sbarcati con il verricello nelle vicinanze di un bosco. Una volta verificate le condizioni, l’uomo è stato trasferito sull’ambulanza partita in direzione dell’ospedale. Attorno alle 14 è arrivata una seconda attivazione per un parapendio precipitato sul San Boldo e rimasto sospeso su una pianta. Individuata la vela, con una verricellata di 20 metri è stato sbarcato il tecnico di elisoccorso. Il pilota del parapendio, che nel frattempo era sceso a terra da solo senza conseguenze, è stato recuperato sotto shock e trasportato fino al campo base, dove erano convenuti Soccorso alpino, ambulanza e Vigili del fuoco.