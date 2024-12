Veneto – Inseguimento da film: getta un etto di cocaina dal finestrino, arrestato. Donna ostacola i carabinieri: denunciata

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un inseguimento ad alta tensione si è svolto a Verona nella mattinata di domenica 1° dicembre, concludendosi con l’arresto di un uomo e la denuncia di una donna.

Tutto è iniziato quando una pattuglia dei carabinieri della sezione radiomobile ha intimato l’alt a una Toyota Aygo in via Mameli. Il conducente, invece di fermarsi, ha effettuato un’inversione a “U” e si è dato alla fuga, lanciando dal finestrino due involucri termosaldati. Recuperati dai militari, contenevano oltre 100 grammi di cocaina.

L’inseguimento, durato circa due chilometri e mezzo, ha visto il fuggitivo compiere manovre pericolose: sorpassi in contromano, passaggi con semafori rossi e invasioni di corsia. In viale Colombo, ha persino evitato una gazzella dell’Arma invadendo la corsia opposta, mentre nella zona di San Zeno, affollata per il mercato domenicale, ha messo a rischio pedoni e ciclisti. La corsa si è conclusa in piazza Corrubbio, dove il 35enne è stato accerchiato e bloccato dai carabinieri, non senza difficoltà, poiché una donna è intervenuta tentando di ostacolare i militari.

Perquisito, l’uomo è stato trovato con 690 euro in contanti. Ulteriori 2100 euro sono stati rinvenuti nella sua abitazione, insieme a due cellulari, uno dei quali lanciato durante la fuga.

Il 35enne, già noto alle forze dell’ordine e in affidamento ai servizi sociali per una precedente condanna, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Montorio con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. La donna, intervenuta in suo aiuto, è stata denunciata per lo stesso reato.

L’auto è stata sequestrata, e al conducente sono state comminate numerose sanzioni per le pericolose infrazioni al Codice della Strada.