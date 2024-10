Veneto – Incidente al consorzio agrario: operaio gravemente ferito

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Intervento dei vigili del fuoco in corso dalle 16:30 circa, di martedì 29 ottobre, nell’azienda Consorzi Agrari D’Italia Spa a Cavarzere per soccorrere un operaio rimasto gravemente ferito ad un piede. L’infortunio durante le operazioni di pulizia di un silos, dopo essere finito dentro un tombino con meccanismo meccanico in movimento.

I vigili del fuoco accorsi dal distaccamento di Cavarzere hanno prestato soccorso all’uomo insieme al personale sanitario del Suem. Sul posto i carabinieri e i tecnici dello Spisal.