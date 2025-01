Veneto – Incendio a cabina elettrica in centro a Treviso: evacuata palazzina

Questa mattina, lunedì 20 gennaio, intorno alle 9:15, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Portico Oscuro, nel centro storico di Treviso, per un principio d’incendio all’interno di una cabina elettrica.

La squadra dei vigili del fuoco ha rapidamente domato le fiamme utilizzando estintori a polvere, mentre sul posto sono giunti i tecnici dell’azienda elettrica per le verifiche del caso. Il fumo sprigionato dall’incendio si è propagato attraverso un “sotoportego”, raggiungendo i locali di una palazzina occupata da una società finanziaria. Per precauzione, il personale presente è stato evacuato.

Dopo la messa in sicurezza della cabina elettrica da parte dei tecnici e l’apertura delle finestre automatizzate, i vigili del fuoco hanno provveduto all’arieggiamento dei locali saturati dal monossido di carbonio, ripristinando le condizioni di sicurezza.

Le operazioni di controllo e monitoraggio, condotte con l’ausilio di strumentazioni specialistiche per la rilevazione di gas, si sono concluse nel primo pomeriggio, poco dopo le 14:00.