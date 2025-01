VENETO – Fermata passeggera con 88 mila euro in contanti

Una donna residente in Italia è stata intercettata dai funzionari doganali e dalla Guardia di Finanza all’uscita dell’aeroporto “Antonio Canova”, di Treviso, con quasi 88 mila euro in contanti nel bagaglio e nei vestiti.

Pochi attimi prima la stessa, proveniente dallo scalo belga di Charleroi, aveva riferito agli operatori di non avere nulla da dichiarare.

In assenza dei documenti necessari a far transitare somme superiori ai 10 mila euro, alla viaggiatrice sono stati sequestrati 39 mila euro come cauzione sulla prevista sanzione amministrativa dalla quale sarà raggiunta.ANSA VENETO