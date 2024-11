Veneto – Dichiarato lo stato di attenzione per vento forte

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Il Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per vento forte e nevicate, valido dalla mezzanotte alle ore 16.00 di domani, venerdì 22 novembre. Il provvedimento riguarda le aree montane e, localmente, quelle pedemontane della regione.

Previsioni meteorologiche

Le condizioni meteo attese indicano venti da nord, a tratti forti in quota, accompagnati da possibili raffiche di Foehn, che potrebbero risultare intense in alcune valli e nelle zone pedemontane, in particolare nel settore centro-occidentale.

Evoluzione

Lo stato di attenzione potrà essere riconfigurato localmente in fase operativa di preallarme o allarme, a seconda dell’evoluzione dell’intensità del vento.

La Regione invita i cittadini a prestare attenzione alle condizioni meteo e a seguire eventuali aggiornamenti, adottando le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza.