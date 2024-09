Veneto – Dichiarato lo stato di attenzione per vento forte, scende la quota neve

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica e idraulica, valido dalle ore 00.00 di martedì 17 settembre alle ore 14.00 di mercoledì 18 settembre in cui si dichiara la fase operativa di attenzione per VENTO FORTE su costa, specie centro meridionale, e pianura limitrofa sud orientale da riconfigurare, a livello locale, in Fase operativa di preallarme o allarme a seconda dell’intensità del vento.

Previsioni

Da nord nuvolosità in aumento fino a cielo anche coperto. Successivamente modeste precipitazioni, più probabili di sera e su Bellunese, Trevigiano e Alto Veneziano, con quota neve attorno ai 2200-2400 m. Temperature con andamento irregolare e differenze anche sensibili rispetto a domenica, sotto la media anche di molto.