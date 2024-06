VENETO – Auto rovesciata: tre feriti

SELVAZZANO DENTRO, AUTO SI ROVESCIA: TRE FERITI

Poco dopo le 1:00, di lunedì 10 giugno, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Galvani a Caselle di Selvazzano Dentro per un’auto finita capovolta su un fianco: tre persone ferite. I pompieri accorsi da Abano Terme, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto una persona rimasta incastrata. Tutti e tre i feriti sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem e trasferiti in ospedale. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.