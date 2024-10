Veneto – Arrestato il prof pugliese assente da scuola per 550 giorni

Circa un mese fa, Fabio Lanza, un commercialista pugliese di 60 anni, era stato allontanato dalla scuola per eccessivo assenteismo. Ieri, invece, per lui si sono aperte le porte del carcere a Taranto. Lanza è stato arrestato in seguito a un cumulo di pene, per un totale di sette anni e sette mesi, derivanti da condanne definitive per truffa aggravata e peculato.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

https://whatsapp.com/channel/0029VamMqWZDzgTBs9e3Ko3c

La Squadra Mobile della Questura di Taranto lo ha rintracciato e fermato nel capoluogo ionico, dopo il suo rientro dal Veneto, dove aveva concluso bruscamente il suo incarico come docente di diritto all’Istituto Cerletti di Conegliano, in provincia di Treviso. Negli ultimi anni, la sua presenza a scuola era stata molto irregolare, con un totale di 550 giorni di assenza accumulati in tre anni, tra aspettative e malattie. Lanza era stato assunto a tempo indeterminato nel 2021, ma già dal primo anno aveva preso un’aspettativa, mentre nei successivi due anni le sue assenze per malattia, frammentate strategicamente, avevano costretto l’istituto a continui cambiamenti nel programma didattico.

La svolta è arrivata quando, su richiesta della scuola, Lanza si è sottoposto a una visita medica davanti alla commissione di Bari, che ha escluso problemi di salute tali da giustificare le sue assenze. Di conseguenza, all’inizio del nuovo anno scolastico, l’istituto ha proceduto con il suo licenziamento immediato e irrevocabile, con il sostegno dell’Ufficio scolastico provinciale di Treviso. La normativa prevede infatti che il licenziamento possa scattare in automatico dopo 18 mesi consecutivi di assenze giustificate per malattia.