Veneto – Anziano insospettabile fermato con 6,5 kg di eroina nascosti in snack per bambini

Un insospettabile anziano passeggero proveniente dal Laos è stato fermato all’aeroporto Marco Polo di Venezia con 6,5 chili di eroina nascosti all’interno di confezioni di snack per bambini. L’uomo, cittadino sudcoreano, sperava di passare inosservato approfittando del grande flusso di turisti presenti nell’aerostazione.

I finanzieri della Guardia di Finanza, in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, avevano però già individuato il viaggiatore come “a rischio” grazie a una meticolosa attività di analisi. Una volta atterrato e sottoposto a un controllo, le sue risposte evasive sullo scopo e la durata della permanenza in Italia hanno spinto le autorità ad approfondire l’ispezione delle sue due valigie.

All’interno, perfettamente sigillati in dolciumi e snack, sono stati rinvenuti 6,5 chili di eroina. La droga, destinata al mercato italiano, avrebbe fruttato oltre 180.000 euro.

L’uomo è stato arrestato per violazione dell’articolo 73 del D.P.R. 309/90 e tradotto presso la Casa Circondariale di Venezia. La sostanza stupefacente è stata sequestrata. L’operazione conferma l’efficacia dei controlli doganali presso lo scalo veneziano, nonostante i tentativi di traffico sempre più sofisticati.