Veneto – Ancora allerta arancione per la piena del Po

Le previsioni meteo indicano, nella seconda parte di oggi giovedì 24 precipitazioni in diradamento ed esaurimento. Venerdì 25 probabilità in aumento di precipitazioni dal pomeriggio/sera ad iniziare da sud con fenomeni anche a carattere di rovescio specie lungo la costa e la pianura limitrofa in serata.

Alla luce delle previsioni e della situazione pregressa, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale ha emesso un nuovo avviso di criticità idrogeologica e idraulica valido dalle 14 di oggi, giovedì 24 ottobre fino alle 14 di domani venerdì 25. È dichiarata la fase operativa di preallarme (allerta arancione) per il bacino di Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige, dovuta al transito della piena del fiume Po, in particolare alla zona del delta. A Pontelagoscuro è atteso il probabile passaggio sotto la seconda soglia entro la sera odierna. I livelli idrometrici del Po sono in graduale calo. Sullo stesso bacino l’allerta è da considerarsi gialla in riferimento al sistema Fissero-Tartaro-Canal Bianco. È dichiarata la fase operativa di attenzione (allerta gialla) per il bacino di Basso Brenta -Bacchiglione, riferita al sistema Fratta-Gorzone, che presenta livelli sopra la prima soglia a Valli Mocenighe. Infine è allerta gialla per il bacino di Livenza, Lemene e Tagliamento dovuta alla risposta del fiume Livenza alle ultime precipitazioni; il livello è ancora sopra la prima soglia a San Cassiano ma già in graduale diminuzione.