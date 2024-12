Veneto – A fuoco negozio di telefonia: evacuata palazzina di 7 piani (video)

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Alle 20:50 di mercoledì, i vigili del fuoco sono intervenuti in piazzale della stazione a Padova per un incendio divampato in un negozio di telefonia e materiale elettronico. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita, ma l’intera palazzina di sette piani è stata evacuata per precauzione.

Decine di chiamate hanno raggiunto la sala operativa del 115 per segnalare l’intenso fumo nero che fuoriusciva dal negozio. Le squadre dei vigili del fuoco, provenienti dalla centrale di Padova, da Abano Terme e con il supporto dei volontari di Borgoricco, sono intervenute con quattro autopompe, due autobotti, un carro aria e venti operatori in totale, coordinati dal capo turno.

Le operazioni di spegnimento sono state particolarmente complesse a causa della grande quantità di materiale presente nel negozio. I vigili del fuoco sono riusciti a individuare il focolaio principale, evitando che le fiamme si estendessero agli altri negozi e ai piani superiori della palazzina.

Dopo il completo spegnimento dell’incendio e una verifica della sicurezza dell’immobile, le persone evacuate hanno potuto fare rientro nei propri appartamenti.

Le cause del rogo sono ora al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco, mentre le operazioni di spegnimento e bonifica si sono concluse definitivamente alle 2:00 di notte.

Un intervento tempestivo che ha evitato conseguenze ben più gravi per i residenti e l’intero stabile.