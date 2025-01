Veneto – A casa dal lavoro per malattia partecipa a tornei di golf: denunciato

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Per mesi ha percepito l’indennità di malattia sostenendo di avere problemi a una spalla, ma nel frattempo partecipava a tornei di golf. Scoperto dal datore di lavoro, è stato denunciato per truffa.

Protagonista della vicenda un 40enne dipendente di un’azienda di manutenzione con sede a Marghera, ma distaccato in Piemonte. L’uomo, residente a Tortona (Alessandria), aveva aperto una posizione per infortunio presso l’Inail di Venezia, dichiarandosi impossibilitato a lavorare. Tuttavia, le sue partecipazioni a gare di golf hanno insospettito il datore di lavoro, che ha presentato querela.

La Procura di Venezia ha aperto un fascicolo per truffa, affidato al pubblico ministero Andrea Petroni. Le indagini sono già in fase avanzata: sono stati conferiti incarichi per perizie mediche al fine di verificare la reale compatibilità tra l’infortunio dichiarato e l’attività sportiva praticata.

L’indagato, da parte sua, si difende con certificati medici, documentazione sanitaria e un intervento chirurgico alla spalla, elementi che potrebbero giocare a suo favore nella ricostruzione della vicenda.