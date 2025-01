Vasta operazione anti-Camorra: perquisizioni anche a Vicenza

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

La Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Firenze, con il supporto dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Firenze, Modena, del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (SCICO) e della Polizia di Stato di Siena, ha eseguito un’importante operazione contro la criminalità organizzata con ramificazioni in Toscana, Lazio, Emilia-Romagna, Veneto, Campania e Calabria.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Firenze, ha portato all’emissione di misure cautelari nei confronti di 17 indagati, tra cui 6 custodie cautelari in carcere, 1 arresto domiciliare e 10 interdizioni, con il divieto di ricoprire ruoli direttivi in imprese e persone giuridiche. Sono stati inoltre disposti sequestri preventivi, anche per equivalente, di beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie per un totale di circa 30 milioni di euro.

Tra i reati riconosciuti dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) figurano emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (artt. 2 e 8 del D.Lgs. 74/2000), indebite compensazioni (art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000), riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e associazione per delinquere (art. 416 c.p.). Con il supporto dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Napoli, Salerno, Roma, Bologna, Venezia e Vicenza, nonché grazie all’impiego di sofisticati strumenti tecnici e di un’unità cinofila specializzata cash dog della Compagnia di Capodichino, sono state eseguite 50 perquisizioni locali e personali per il sequestro di denaro, beni mobili di valore e materiale documentale pertinente ai reati.

Le indagini, avviate dal 2021 e condotte dal G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Firenze insieme alla Squadra Mobile della Questura di Siena e ad altri reparti investigativi, hanno portato alla scoperta di una consorteria criminale con elementi di contiguità con organizzazioni camorristiche. Questa rete operava principalmente in Toscana, Campania ed Emilia-Romagna.

I dettagli dell’indagine

L’inchiesta ha avuto origine dall’analisi delle attività di un commercialista di Torre del Greco (NA), con studi a Torre Annunziata (NA) e Poggibonsi (SI). Le investigazioni hanno evidenziato:

Rapporti con pregiudicati: Il commercialista aveva contatti continuativi con soggetti già coinvolti in reati di mafia e crimini economico-finanziari.

Il commercialista aveva contatti continuativi con soggetti già coinvolti in reati di mafia e crimini economico-finanziari. Aziende fittizie: Sono state identificate numerose società, spesso intestate a prestanome, che operavano nel settore della lavorazione delle carni. Queste imprese erano usate per indebite compensazioni e false fatturazioni.

Sono state identificate numerose società, spesso intestate a prestanome, che operavano nel settore della lavorazione delle carni. Queste imprese erano usate per indebite compensazioni e false fatturazioni. Gestione della manodopera: Il gruppo disponeva di circa 600 lavoratori, prevalentemente stranieri e campani, impiegati in aziende riconducibili alla consorteria.

Il gruppo disponeva di circa 600 lavoratori, prevalentemente stranieri e campani, impiegati in aziende riconducibili alla consorteria. Profitti illeciti: Il commercialista sfruttava le sue competenze per creare società fittizie e generare profitti illeciti attraverso sofisticati artifici contabili.

Struttura della frode

Il sistema di frode era organizzato su tre livelli:

Società “capofila”: Imprese reali, utilizzate come schermo per generare flussi finanziari fraudolenti attraverso false fatturazioni. Società “intermediarie”: Fungevano da filtro, rendendo più complessa la tracciabilità del denaro. Società “cartiere”: Operavano con breve vita operativa, emettendo fatture false, monetizzando i flussi finanziari e non adempiendo agli obblighi tributari.

Parte dei fondi illeciti veniva trasferita all’estero, in particolare in Cina, mentre un’altra parte era destinata a clan camorristici, come quelli di Ponticelli e del casertano.

Stima dei danni e proseguimento delle indagini

Il sistema di frode ha generato un’evasione fiscale stimata in oltre 28 milioni di euro, con ulteriori 2 milioni di euro riciclati. Inoltre, sono stati creati crediti fiscali inesistenti per attività mai realmente svolte, come progetti di ricerca e sviluppo.

Le indagini continueranno per approfondire i dettagli emersi e verificare ulteriori responsabilità. La Procura ricorda che, in base al principio di presunzione di innocenza, la responsabilità degli indagati sarà accertata solo con sentenza irrevocabile.