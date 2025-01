Trump sceglie tre leggende del cinema come sue ‘spie’ a Hollywood: ecco chi sono

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Donald Trump ha annunciato la nomina onoraria di Sylvester Stallone, Jon Voight e Mel Gibson come “ambasciatori speciali” per Hollywood. L’annuncio, fatto giovedì sul social network Truth Social, ha suscitato sorpresa e polemiche, soprattutto in un’industria cinematografica tradizionalmente vicina al Partito Democratico.

Trump ha descritto i tre attori come “persone di grande talento” che avranno il compito di lavorare per “rendere Hollywood più grande, migliore e più forte di quanto non sia mai stata”. L’ex presidente, che entrerà nuovamente in carica il 20 gennaio, ha sottolineato che i tre star saranno i suoi “occhi e orecchie” nell’industria, promettendo una nuova “età d’oro di Hollywood”.

Sylvester Stallone, 78 anni, noto per i ruoli iconici di Rocky e Rambo, ha manifestato il suo entusiasmo dichiarando Trump “un personaggio mitico” durante un gala organizzato a Mar-a-Lago. Jon Voight, 86 anni, padre di Angelina Jolie e premiato con la Medaglia Nazionale delle Arti da Trump durante il suo primo mandato, è da tempo uno dei suoi sostenitori più accaniti. Mel Gibson, 69 anni, noto per le sue posizioni ultraconservatrici, ha recentemente attirato l’attenzione per alcune dichiarazioni controverse.

La mossa di Trump, che ha definito Hollywood un “posto fantastico ma travagliato”, è vista come una provocazione verso un settore culturale che spesso lo ha criticato. Tuttavia, rappresenta anche un ulteriore consolidamento del legame tra l’ex presidente e queste figure di spicco dell’industria cinematografica.

Mentre Trump si prepara a entrare nella storia come il primo presidente degli Stati Uniti condannato penalmente a tornare in carica, la sua scelta di “ambasciatori speciali” promette di alimentare nuove discussioni e divisioni nell’ambiente di Hollywood.