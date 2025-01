Trump mette una pietra tombale sulla cultura woke

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Nel giorno del suo insediamento, Donald Trump ha ribadito con fermezza il suo impegno a porre fine alla cultura woke che, secondo lui, sta dilagando negli Stati Uniti e minando i valori fondamentali della società americana. Il discorso di insediamento del 2025 ha attirato l’attenzione di osservatori e sostenitori, segnando un punto di non ritorno nella sua battaglia contro ciò che considera un fenomeno divisivo.

“Una delle priorità del mio mandato sarà fermare la diffusione di una cultura che promuove il vittimismo e la divisione, alimentando l’intolleranza invece di celebrare le nostre libertà”, ha dichiarato Trump. Il presidente ha continuato affermando che la cultura woke sta intaccando le basi stesse della nazione, soffocando il dibattito pubblico e indebolendo la coesione sociale. “In questo Paese, crediamo nella libertà di parola, nell’individualismo e nel rispetto reciproco. Non possiamo permettere che la censura e la correzione politica prevalgano”, ha aggiunto, esplicitando una netta opposizione alle politiche che, a suo avviso, favoriscono un’agenda progressista troppo estrema.

Trump ha fatto riferimento anche alla crescente influenza di gruppi, istituzioni e aziende che abbracciano la cultura woke, criticando l’adozione di politiche che considerano la razza, il genere e l’orientamento sessuale come categorie fisse per determinare il valore di una persona. “Ogni individuo deve essere giudicato per il proprio merito, non attraverso il filtro di una visione ideologica che divide piuttosto che unire”, ha dichiarato con fermezza.

Nel discorso, l’ex presidente ha anche ribadito la necessità di una politica educativa che smantelli ciò che considera un lavaggio del cervello nelle scuole, sostenendo che il sistema educativo deve insegnare la storia e i valori tradizionali americani, piuttosto che concentrarsi su ideologie radicali. “La nostra gioventù deve essere educata a capire che l’America è il Paese della libertà e delle opportunità, non un luogo di lamentele e divisioni”, ha affermato.

Infine, Trump ha annunciato iniziative concrete per contrastare la cultura woke nelle istituzioni pubbliche, nei media e nelle università, mettendo in evidenza il suo impegno a ridurre l’influenza delle politiche identitarie. “La nostra amministrazione lavorerà per garantire che ogni cittadino sia trattato come individuo, non come parte di una categoria forzata. Non permetteremo che la cultura woke prenda piede nei luoghi che dovrebbero rappresentare il cuore pulsante della nostra democrazia”, ha concluso, suscitando applausi dai suoi sostenitori presenti al giuramento.

I livelli tossici di wokismo raggiunti negli USA

La cultura woke negli Stati Uniti è un fenomeno che ha suscitato dibattiti accesi, con molte persone che ritengono che abbia raggiunto livelli “tossici” per diverse ragioni. L’idea di essere “woke” inizialmente si riferiva alla consapevolezza delle ingiustizie sociali, in particolare quelle legate a razza, sessualità e disuguaglianza economica. Tuttavia, nel tempo, questo concetto si è evoluto e, secondo alcuni critici, ha preso una piega che sta diventando dannosa per il dibattito pubblico, la libertà di espressione e la coesione sociale. Ecco alcune delle principali preoccupazioni che hanno portato alla percezione di una cultura woke “tossica” negli Stati Uniti, con esempi concreti: