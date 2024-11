Trissino ospita il luogotenente Massimiliano Latorre per l’evento “Il sequestro del Marò”

TRISSINO (VI) – Venerdì 15 novembre alle ore 20.30, presso la sala Informagiovani in via Marconi 10, si terrà l’evento “Il sequestro del Marò”, organizzato dall’associazione Amo il Veneto. Ospite d’onore sarà il luogotenente Massimiliano Latorre, protagonista, insieme al collega Salvatore Girone, della vicenda internazionale che vide entrambi trattenuti in India nel 2012 mentre erano impegnati nella difesa del mercantile italiano Enrica Lexie da un presunto attacco di pirateria.

L’evento è stato promosso da Michele Ruggiero, presidente del Circolo di Fratelli d’Italia di Trissino e coordinatore per la Valle dell’Agno del Comitato 10 Febbraio, con il supporto del presidente Giorgio Conte e dell’assessore regionale Elena Donazzan.

Durante la serata, il luogotenente Latorre racconterà la sua esperienza e i risvolti legati al caso, che suscitò grande attenzione internazionale, coinvolgendo il governo italiano e lo stato indiano del Kerala. L’incontro offrirà l’occasione per riflettere sul significato del servizio militare e sulle implicazioni diplomatiche della vicenda.

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti gli interessati.