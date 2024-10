Treviso – Il film contro l’omofobia verrà proiettato a scuola

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Il 4 novembre tutti gli studenti della scuola media di Treviso parteciperanno alla proiezione del film Il ragazzo dai pantaloni rosa. L’annuncio è arrivato dalla dirigente scolastica, che ha spiegato come la scelta di posticipare la visione fosse dovuta a “un eccesso di zelo e prudenza,” specificando che la proiezione non era stata mai realmente cancellata.

Inizialmente, la scuola aveva prenotato 150 posti per la proiezione, salvo poi sospendere temporaneamente l’uscita al cinema per consentire ai docenti di visionare in anteprima il film e valutare i contenuti. La vicenda aveva attirato anche l’attenzione del sindaco di Treviso, Mario Conte, che si era espresso sui dubbi sollevati da alcuni genitori.