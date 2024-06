Trema la regione di Annecy (gemellata con Vicenza): diversi terremoti avvertiti

La terra ha tremato più volte. Una serie di lievi terremoti ha colpito la regione di Annecy, in Alta Savoia, durante la notte tra giovedì e venerdì. La scossa più forte è stata registrata alle 6:36 del mattino. Il fenomeno è stato avvertito in diversi comuni della zona, con l’epicentro situato a otto chilometri dalla città sabauda, nel comune di Dingy-Saint-Clair. La magnitudo del terremoto è stata valutata a 3,2. La stampa locale ha riportato diverse testimonianze di residenti che hanno subito lo shock.

“Ho sentito un rumore sordo, come se qualcosa cadesse in casa,” ha raccontato una donna di Dingy-Saint-Clair al Dauphiné Libéré. Nello stesso paese, un cittadino riferisce di aver sentito “un forte colpo, come un aereo che supera la barriera del suono,” secondo quanto riportato da L’Essor savoiardo. Sempre sul sito del settimanale regionale, il sindaco del paese, Laurence Audette, ha parlato di “una detonazione” durante il più grande terremoto. Non sono stati riscontrati danni materiali. Un’ultima scossa è stata registrata pochi minuti dopo, intorno alle 7 del mattino. Come per tutti i fenomeni di questo tipo, la rete sismica francese ha lanciato un appello sui social network per raccogliere testimonianze e feedback dal campo.