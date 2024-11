Torna la Settimana dei diritti dell’infanzia: il 19 novembre girotondo con le famiglie in piazza dei Signori

Dal 18 al 22 novembre Vicenza celebrerà la Settimana dei diritti dell’infanzia. Negli stessi giorni si svolgeranno inoltre gli eventi conclusivi della rassegna “Abitare le infanzie”, con le proiezioni il 20 novembre dei documentari “Corpi bambini” e “I nove mesi dopo” e il 21 novembre con la presentazione del libro “Sono diventata madre”.«Anche quest’anno celebreremo la Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza con una marcia colorata che attraverserà il centro storico e con tante esperienze nelle strutture comunali – sottolinea l’assessore all’istruzione Giovanni Selmo -. Negli stessi giorni si concluderà con due eventi la rassegna “Abitare le infanzie”, realizzata in occasione del ventitreesimo convegno nazionale del Gruppo nazionale nidi e infanzia, che si è tenuto, con oltre 1000 partecipanti, per la prima volta a Vicenza dal 25 al 27 ottobre. Dallo scorso giugno la rassegna di eventi ha celebrato a 360 gradi il mondo dei più piccoli con laboratori, feste, incontri di approfondimento e anche una originale mostra in Basilica palladiana. Un lavoro importante per cui ringrazio gli uffici dell’assessorato all’istruzione, il Coordinamento pedagogico tecnico scientifico e tutte le docenti ed educatrici coinvolte».

Settimana dei diritti dell’infanziaLe iniziative della Settimana dei diritti dell’infanzia sono realizzate dal Coordinamento pedagogico comunale Zerosei nidi e scuole dell’infanzia. Tra queste ci sono la grande marcia che coinvolgerà i bambini e le famiglie martedì 19 novembre, con partenza alle 16.15 in piazza Matteotti e arrivo in piazza dei Signori alle 16.45. All’ombra della Basilica palladiana grandi e piccini daranno forma ad un grande girotondo della pace. Per l’intera settimana inoltre negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia comunali si svolgeranno attività sul tema dei diritti umani, richiamando la Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, celebrata ogni anno il 20 novembre con una Giornata internazionale.

Eventi conclusivi di “Abitare le infanzie”Il 20 novembre, al cinema Patronato Leone XIII, verranno proiettati i documentari “Corpi bambini. Sprechi di infanzie” e “I nove mesi dopo”. Saranno presenti l’assessore all’istruzione Giovanni Selmo e la regista-documentarista Mariagrazia Contini, che interverrà nel corso di un dibattito al termine delle due proiezioni. Partendo da molto lontano, il primo documentario di Mariagrazia Contini e Silvia Demozzi denuncia il fenomeno dell’”adultizzazione” dei bambini e delle bambine e richiama alla responsabilità educativa e sociale legata alla necessità di garantire loro il diritto all’infanzia. Il secondo documentario dà voce alla sofferenza che tante mamme vivono nei nove mesi del dopo parto, quando sembra che non ci siano motivi per provarla, poichè a livello sociale e culturale vengono imposte solo emozioni positive.Il 21 novembre, alle 17.30 al centro civico di via Turra, chiuderà la rassegna la presentazione della pubblicazione “Sono diventata madre”, curata e realizzata dalla cooperativa sociale Alinsieme, nell’ambito del progetto “I primi 1000 giorni di vita” di cui la cooperativa è promotrice. Il volume è nato da un lavoro di raccolta e analisi di 25 testimonianze di donne diventate madri. Tra gli argomenti trattati, il racconto della propria vita prima della maternità, il lavoro, i pensieri e i desideri per il presente e per il futuro. Interverranno, tra gli altri, l’assessore all’istruzione Giovanni Selmo e Francesca Lazzari, consigliera di parità della Provincia di Vicenza e la Consulta per le politiche di genere. Il volume “Sono diventata madre” sarà messo a disposizione del pubblico gratuitamente ed è stato realizzato grazie al contributo di Euroristorazione.Per maggiori informazioni: https://eventi.comune.vicenza.it/Eventi/Abitare-le-Infanzie-062