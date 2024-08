Torna a Vicenza Hangar Palooza Festival, al Parco della Pace (info)

(sotto: la locandina)

Hangar Palooza Festival torna da giovedì 26 a domenica 29 settembre per una seconda edizione ricca di novità così come di conferme. La location resta infatti il più grande spazio verde cittadino: per quattro giorni il Parco della Pace sarà aperto in via straordinaria dalle 9 di mattina alle 3 di notte. Quadruplica però la superficie dedicata ad eventi e parcheggio. Oltre ai due hangar all’ingresso del parco, ci sarannouna zona sport e un grande palco coperto, mentre il parcheggio sarà ospitato nell’ex pista di atterraggio e avrà una capienza massima di 1200 posti. Come l’anno scorso, inoltre, sarà un festival per tutta la città con concerti e dj set, bar e truck food, tornei sportivi, una torre d’arrampicata, lezioni gratuite di yoga e pilates, mercatini artigianali, talk, workshop, presentazioni di libri, visite guidate, jam session, spettacoli busker, attività per bambini, e molto altro ancora.

A presentare oggi il programma della seconda edizione di Hangar Palooza sono gli organizzatori del festival: l’assessore alle politiche giovanili Leonardo Nicolai per il Comune di Vicenza e i rappresentanti del Coordinamento Festival di Vicenza Marco Furegon e Marco Bari del Jamrock, Matteo Graser del Lumen Festival e

«Dopo le 15mila persone della prima edizione, Hangar Palooza continua ad alzare l’asticella: sarà un festival, completo e di alto livello, al pari di altri grandi eventi in Veneto – sottolinea l’assessore alle politiche giovanili Leonardo Nicolai -. Si tratta di un festival per tutta la città, pensato per vivere il più possibile il Parco della Pace. Ci saranno incontri culturali, una mostra e approfondimenti sulla storia della città, sport a tutte le ore, attività per bambini e famiglie, momenti dedicati alle scuole, concerti e dj set. Come amministrazione crediamo molto in questo evento, che vogliamo sia sempre di più un festival sentito e partecipato dalla città. Questo è il motivo per cui sono stati coinvolti tutti gli assessorati e numerose realtà e associazioni locali. Un impegno notevole messo in campo grazie al fondamentale contributo del Coordinamento Festival di Vicenza, che con Hangar Palooza dimostra tutta la sua professionalità costruita in oltre vent’anni di servizio alla città».

Il programma

Il festival sarà aperto giovedì 26 settembre dagli incontri nel corso della mattina con gli studenti degli istituti comprensivi della città, che godranno anche di una visita guidata al Parco della Pace. Alle 17 ci sarà l’inaugurazione ufficiale che darà il via agli eventi. Tra questi, l’inaugurazione della mostra “Vicenza 1944: le bombe sulla città”, un laboratorio di circo per bambini e l’apertura dell’area sport – con l’avvio del torneo di street basket, della torre d’arrampicata e dello skate park – e successivamente dell’area truck food. Alle 19 si terrà la presentazione del libro di Gino Cecchettin “Cara Giulia – Quello che ho imparato da mia figlia”, organizzata dalla Biblioteca Civica Bertoliana. Dalle 20 al via i live con i Mellow Mood, una delle principali band reggae d’Europa; prima di loro, in apertura, i The Miserable Man e a seguire, nell’Hangar Volo, ci sarà un afterparty per continuare a ballare.

La mattina di venerdì 27 settembre sarà dedicata alle visite delle scuole superiori. Dalle 17 il festival sarà nuovamente aperto ai cittadini. Diversi gli appuntamenti in programma fin da subito: il dibattito “Il rifiuto della guerra” a cura di Casa per la Pace di Vicenza, le partite del torneo di street basket e l’apertura dell’intera area sport, l’intervista alle podcaster “Le Comari dell’Arte” e non solo. Dalle 20, poi, la musica tornerà protagonista con il live dei Toy Tonics, collettivo internazionale di musica elettronica tra i più seguiti del momento; prima di loro ci sarà il concerto della band vicentina Delicatoni, mentre a seguire ci sarà un dj set a cura di From Disco To Disco.

Sabato 28 settembre Hangar Palooza entra nel vivo: apertura alle 9 con una lezione gratuita di Shri Yoga Vicenza, le attività dell’area sport e i laboratori ludici, creativi e di avvicinamento alla lettura per bambini e famiglie realizzati nell’ambito della rassegna di eventi “Abitare le infanzie 06+”. Si proseguirà con conferenze, laboratori e l’apertura alle 12 dell’area food. Nel pomeriggio poi continueranno le attività con varie iniziative: da sottolineare, in particolare, il dialogo tra lo scrittore Matteo Bussola e lo psicoterapeuta Alberto Rossetti a partire dal libro “La Neve in fondo al Mare” di Bussola affrontando il delicato tema della fragilità adolescenziale. Area food ancora una volta aperta per la cena e poi spazio ad un concerto attesissimo quello di Motta, tra i cantautori più amati degli ultimi anni e vincitore di due Targhe Tenco. Si proseguirà poi con un afterparty nell’Hangar Volo.

L’ultima giornata di festival, domenica 29 settembre, si aprirà nuovamente alle 9 con yoga, attività sportive, tra le quali anche workshop ed esibizioni di longboard, workshop e sessioni di orienteering. Dalle 9 è prevista anche la passeggiata naturalistica dal titolo “A Spasso per il Parco della Pace” realizzata in collaborazione con Lipu Vicenza (su prenotazione).

L’intera mattina vedrà incontri, laboratori per bambini e di uncinetto, workshop e anche l’arrivo di “Pedalando in rosa”, iniziativa di sensibilizzazione sui tumori femminili. La giornata proseguirà con diverse attività: spettacoli, testimonianze, silent play, tornei sportivi e conferenze. Grande chiusura con il live dell’ormai celebre comico-cantante Valerio Lundini insieme alla sua spassosa band, i Vazzanikki. Prima di loro, in apertura, i “Los Muchos Gramos”.

Per tutti i giorni del festival saranno presenti una decina di gazebo di associazioni locali, un’area mercatini con artigiani e produttori locali e uno spazio bimbi con un gonfiabile.

Il programma completo è disponibile in Viva, l’agenda eventi del Comune di Vicenza: https://eventi.comune.vicenza.it/Eventi/Hangar-Palooza-Festival

Ingresso: nei quattro giorni del Festival l’ingresso sarà libero fino alle 15; dalle 15 alle 19 si pagherà 1 euro; dalle 19 ingresso a 2 euro. Parcheggio disponibile nell’ex pista di atterraggio al prezzo di 5 euro.

Per maggiori informazioni:

https://www.hangarpalooza.it/it/

https://www.facebook.com/hangarpalooza.vicenza

https://www.instagram.com/hangarpalooza/