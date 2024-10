Tifone dalla traiettoria anomala minaccia Taiwan: migliaia di evacuati, rischio di danni catastrofici

Si prevede che il tifone Krathon toccherà terra mercoledì nel sud-ovest dell’isola, con venti fino a 198 km/h, equivalenti a un uragano di categoria 3, e raffiche fino a 245 km/h. Il presidente taiwanese Lai Ching-te ha espresso preoccupazione per i possibili “danni catastrofici” che potrebbe causare.

Dall’inizio di martedì, oltre 7.700 persone sono state evacuate per precauzione in sette città e contee, tra cui Kaohsiung, Hualien e Taitung, secondo quanto riferito dal Ministero degli Interni. In sei città e contee del sud e dell’est di Taiwan, uffici e scuole sono stati chiusi, mentre decine di voli nazionali e internazionali sono stati cancellati.

Classificato come un “forte tifone” dalle autorità locali, Krathon si trovava a circa 230 km a sud/sud-ovest di Kaohsiung martedì alle 11, secondo l’Amministrazione meteorologica centrale. I residenti di Kaohsiung si sono preparati riempiendo sacchi di sabbia e costruendo barriere attorno alle abitazioni per prevenire inondazioni.

“Traiettoria insolita”

“Krathon ha una traiettoria relativamente rara, entra da sud ed esce da est. Dobbiamo essere particolarmente cauti”, ha dichiarato il presidente Lai Ching-te durante un briefing governativo.

Le guardie costiere di Sizihwan, una località turistica vicino a Kaohsiung, hanno chiesto ai residenti di tenersi lontani dalla costa mentre onde violente si infrangevano sulla riva. Una nave battente bandiera delle Barbados, la “Blue Lagoon”, ha imbarcato acqua e i suoi 19 membri dell’equipaggio attendono di essere evacuati. Le autorità hanno riferito di una quindicina di feriti lievi causati dall’arrivo del tifone. Il Ministero della Difesa ha mobilitato circa 40.000 soldati per eventuali operazioni di soccorso.

Lunedì, Krathon ha colpito la provincia di Batanes nelle Filippine, causando interruzioni di elettricità e comunicazioni. Circa 1.800 persone sono state evacuate, metà delle quali nella stessa provincia, secondo il Consiglio nazionale per la riduzione e la gestione del rischio di catastrofi.