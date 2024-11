Quinto Vicentino – Talpa danneggia tubo dell’acqua, del gas e una condotta elettrica durante i lavori. Disagi in centro

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Da poco prima delle 14:30, di venerdì 15 novembre, i vigili del fuoco stanno intervenendo in piazza Mazzini a Lanzè di Quinto Vicentino per una fuga di gas metano dopo il danneggiamento di una tubazione causata da una talpa per la posa di un cavo di fibra ottica. Nessuna persona è rimasta coinvolta, danni inoltre ad una tubazione dell’acqua e dei cavi di energia elettrica sempre interrati.

I vigili del fuoco arrivati da Vicenza, hanno effettuato un primo sopralluogo e predisposto una delimitazione circoscritta della zona, dopo aver appurato che il tubo interessato di gas metano e di bassa pressione. Sul posto i tecnici di V-Reti gas, di Viacqua e dell’azienda elettrica. Una parte delle abitazioni in prossimità alla perdita sono senza corrente elettrica, senza acqua e senza gas. Le utenze di acqua ed elettricità saranno ripristinate dopo l’intercettazione della perdita di gas.

I vigili del fuoco rimangono sul posto a tutela dei tecnici che stanno operando per la riparazione. Presente sul posto anche il sindaco di Quinto Vicentino.