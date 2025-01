Sondaggi politici – La supermedia: bene FdI, PD, Azione e AVS, male M5S

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Secondo la Supermedia YouTrend/Agi del 24 gennaio 2025 e i dati SWG, aggregando i sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto realizzati al 22 gennaio, le principali forze politiche italiane registrano le seguenti percentuali:

Fratelli d’Italia (FdI) : 29,6%

: 29,6% Partito Democratico (PD) : 23,2%

: 23,2% Movimento 5 Stelle (M5S) : 11,6%

: 11,6% Forza Italia (FI) : 7,1%

: 7,1% Lega : 6,8%

: 6,8% Azione : 4,2%

: 4,2% Italia Viva : 2,5%

: 2,5% Alleanza Verdi Sinistra (AVS): 6,1%

Confrontando questi dati con i risultati delle elezioni politiche del 25 settembre 2022, emergono le seguenti variazioni:

Fratelli d’Italia (FdI) : dal 26% al 29,6% (+3,6 punti percentuali)

: dal 26% al 29,6% (+3,6 punti percentuali) Partito Democratico (PD) : dal 19% al 23,2% (+4,2 punti percentuali)

: dal 19% al 23,2% (+4,2 punti percentuali) Movimento 5 Stelle (M5S) : dal 15% all’11,6% (-3,4 punti percentuali)

: dal 15% all’11,6% (-3,4 punti percentuali) Forza Italia (FI) : dal 8% al 7,1% (-0,9 punti percentuali)

: dal 8% al 7,1% (-0,9 punti percentuali) Lega : dal 9% al 6,8% (-2,2 punti percentuali)

: dal 9% al 6,8% (-2,2 punti percentuali) Azione : dal 4% al 4,2% (+0,2 punti percentuali)

: dal 4% al 4,2% (+0,2 punti percentuali) Italia Viva : dal 3% al 2,5% (-0,5 punti percentuali)

: dal 3% al 2,5% (-0,5 punti percentuali) Alleanza Verdi Sinistra (AVS): 3,6% al 6,1% (+2,5 punti percentuali)

Analizzando le coalizioni, il centrodestra (FdI, Lega, FI e altri) passa dal 44% delle elezioni del 2022 al 43,5% attuale (-0,5 punti percentuali), mentre il centrosinistra (PD, Azione, Italia Viva e altri) cresce dal 26% al 29,9% (+3,9 punti percentuali). Tuttavia, considerando il Campo Largo, con il Movimento 5 Stelle, l’aggregazione di opposizione guadagnerebbe solo 0,5 punti percentuali, considerando il calo di consensi del Movimento 5 Stelle.

Analizzando, invece, il dato SWG (sondaggio commissionato da La7 e pubblicato il 26 gennaio, la maggioranza otterrebbe il 48,3% dei voti, contro il 43,6% delle elezioni. Il Campo Largo, comprendendo anche Calenda e AVS, otterrebbe il 48,7% contro il 48,5% delle elezioni del 2022.

Queste variazioni indicano una crescita significativa per il Partito Democratico e una leggera flessione per il Movimento 5 Stelle e la Lega. Fratelli d’Italia continua a consolidare la sua posizione come primo partito italiano.