Soccorso Alpino, oltre 500 bambini in festa per i 70 anni

Saranno oltre 500 i bambini che, il 28 novembre, festeggeranno assieme al Soccorso alpino di Feltre il compleanno del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico. All’origine dell’evento, realizzato con il patrocinio del CAI di Feltre, del Comune di Feltre e dell’Ulss 1 Dolomiti, la sentita partecipazione al concorso creativo per le scuole lanciato dalla Stazione sul tema “Mi preparo e parto!”. Partner del progetto l’associazione Tilt, Tutti Insieme lavoriamo per il territorio, da tempo impegnata a promuovere e sostenere forme di collaborazione, progetti condivisi, azioni partecipate, relativamente a temi di interesse sociale, ambientale, culturale, artistico, della salute o che comunque riguardino il benessere della comunità.

Al bando, rivolto alle classi 2^ 3^ 4^ e 5^ della scuola primaria di tutti i Comuni del territorio di competenza (Arsiè, Lamon, Seren del Grappa, Sovramonte, Feltre, Pedavena, Cesiomaggiore, San Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina, Setteville, Borgo Valbelluna per il territorio di Lentiai) hanno risposto con entusiasmo gli istituti Vittorino da Feltre, Farra-Boscariz, Villabruna, Mugnai, Quero, Santa Giustina, Meano, Cesiomaggiore, Soranzen, Pedavena, Seren, con la produzione di ben 25 elaborati. Rappresentazione pittorica, grafica, plastica, diorama, liberamente creativa frutto di rielaborazione sul tema da parte di tutta la classe, sotto la guida del docente. Un unico lavoro per ogni classe partecipante.

Giovedì 28 novembre si svolgerà la giornata celebrativa del concorso, a Prà del Moro, a partire dalle 10:30, quando è previsto l’atterraggio dell’elicottero Falco del Suem, con l’equipaggio e i tecnici del Soccorso alpino che spiegheranno l’Eliambulanza e le sue mansioni. Saranno presenti anche le unità cinofile che daranno una breve dimostrazione di ricerca.

A questo evento parteciperanno le classi che hanno aderito al bando ed altre che lo desiderano, compresi genitori, nonni, amici.

Gli sponsor Lattebusche e Coop metteranno a disposizione dei partecipanti beni di prima necessità

Inoltre, da sabato 23 a giovedì 28 novembre sarà possibile ammirare la mostra ospitata nella galleria Info Caffè Prà del Moro.

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) è una Sezione nazionale del Club Alpino Italiano (CAI), dotato di ampia autonomia patrimoniale ed operativa.

Il CNSAS è riconosciuto dallo Stato Italiano attraverso numerosi che nel tempo ne hanno connotato le funzioni di pubblica utilità e di pubblico servizio, attribuendone compiti primari per portare “soccorso degli infortunati, dei pericolanti, dei soggetti in imminente pericolo di vita e a rischio di evoluzione sanitaria, alla ricerca e al soccorso dei dispersi e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell’ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale” (Legge 21 marzo 2001, n. 74) e per svolgere attività di protezione civile quale Struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile (D.Lgs 2 gennaio 2018, n. 1)

Il CNSAS, composto da poco più di 7000 tecnici volontari distribuiti prevalentemente sull’arco alpino ed appenninico, si articola sul territorio nazionale in 21 Servizi regionali e provinciali a cui fanno capo 31 Delegazioni alpine e 16 Delegazioni speleologiche, con rispettive 242 Stazioni alpine e 27 Stazioni speleologiche.

Il Soccorso Alpino e Speleologico – Stazione di Feltre (realtà fondata nel 1954 tra le prime 26 Stazioni italiane), con questa ricorrenza intende qualificare e promuovere una moderna cultura dell’informazione e della formazione per quanti frequentano l’ambiente montano e in esso esercitano attività escursionistiche ed alpinistiche, scialpinistiche, attività in ambiente ipogeo, pratiche ludico-sportive, hobbies o attività lavorative.

Lavoriamo su questo obiettivo con determinazione per cercare di contrarre gli incidenti e gli infortuni, garantendo un innalzamento degli standard legati alla sicurezza individuale e collettiva.

Lo scopo di questa iniziativa è:

a) far riflettere sulla ricchezza del nostro territorio di montagna, sia ambientale che umana, ovvero sul ruolo delle persone che dedicano il loro tempo e le loro competenze all’aiuto di chi si trova in difficoltà in montagna;

b) sensibilizzare, attraverso il coinvolgimento attivo dei giovani, all’approccio riflessivo e prudente che dovrebbe avere il tema “Mi preparo e parto!”;

c) sollecitare la riflessione sull’importanza della consapevolezza del proprio agire fin da piccoli.

Premi

Premio ad ogni classe vincitrice per anno scolastico 2^,3^,4^,5^

· fornitura di uno zainetto, con il logo del progetto, per ogni alunno delle classi vincitrici e scaldacollo per tutti i partecipanti forniti da TILT.

Saranno inoltre previsti interventi in classe sulla corretta frequentazione dell’ambiente montano con i seguenti temi, da concordare per l’anno scolastico 2024/2025:

· cosa mettere nello zaino (oggetti ed emozioni)

· pericoli della montagna (analisi oggettiva ed emotiva)

· educazione e sensibilizzazione al melanoma, principali fattori di rischio e conoscenza di regole molto semplici per ridurre il rischio di sviluppare il melanoma.