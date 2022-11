Scricchiola il botteghino di Black panther, Wakanda Forever – La dittatura in Cina vieta proiezione perché troppo gay-friendly

Era un film molto atteso dai fan, ansiosi di sapere come i Marvel Studios avrebbero reso omaggio al compianto Chadwick Boseman. Ma anche dagli operatori, nel pieno di un anno post-Covid doloroso per il loro fatturato. Con già 330 milioni di dollari di entrate in tutto il mondo, Black Panther: Wakanda Forever è già un successo. Riuscirà a raggiungere gli 1,38 miliardi della prima parte quattro anni fa? Niente è meno certo, anche se dall’uscita di Avatar: la via dell’acqua a metà dicembre con noi, il kolossal di Ryan Coogler dovrebbe regnare tranquillamente in vetta al botteghino.

Negli Stati Uniti, Black Panther: Wakanda Forever ha appena incassato $ 180 milioni durante il fine settimana. È l’11% in meno rispetto al primo film. Ma è pur sempre il miglior inizio di tutti i tempi per un mese di novembre, il precedente record era detenuto da Hunger Games 2 con 158 milioni di dollari a novembre 2013. La prova che il grande schermo non è morto, nonostante il pessimismo di alcuni, e il desiderio delle major, Disney in testa, di ridurre costantemente la finestra del titolo tra l’uscita nelle sale in streaming.

Troppo gay friendly per la Cina?

Al di fuori del suo paese d’origine, Black Panther: Wakanda Forever ha incassato 150 milioni di dollari nei 38 paesi in cui è stato distribuito dalla scorsa settimana. È in Europa che raggiunge i suoi numeri migliori, guidata da Regno Unito e Francia, rispettivamente con 15 e 13,7 milioni di dollari. Il film è anche un successo in Messico (12,8 milioni) e Brasile (8,9 milioni). Se questo sequel farà peggio dell’originale, sarà probabilmente a causa della situazione in due paesi.

C’è ovviamente la Russia, dove i blockbuster di Hollywood non sono stati rilasciati dall’invasione dell’Ucraina. Ma anche la Cina per un motivo ben diverso. Secondo The Hollywood Reporter , le autorità locali hanno infatti deciso di inserire nella blacklist il kolossal per la presenza sullo schermo di una coppia LGBTQ+ formata da Ayo (Forence Kasumba) e Aneka (Michael Coel), due membri della Guardia Reale del Wakanda.

Uno scenario che ricorda il ban di Buzz Lightyear la scorsa estate con il pretesto di un bacio tra due personaggi dello stesso sesso, che la Disney si era rifiutata di tagliare. Il maggiore non ha voluto commentare per il momento il possibile boicottaggio di Black Panther 2 . Ma il deficit sarebbe significativo poiché nel 2018 la Cina gli aveva permesso di raccogliere non meno di 100 milioni di dollari di entrate. Ma da allora, le relazioni tra gli Stati Uniti e il Regno di Mezzo si sono notevolmente raffreddate, con i blockbuster di Hollywood che sono diventati uno strumento nella guerra economica e politica tra i due paesi.

Nel 2021, Spider-Man: No Way Home aveva ricevuto un visto di sfruttamento ma alla fine non è mai stato rilasciato, The Hollywood Reporter lo vedeva come la sanzione di un film troppo apertamente patriottico. La scorsa primavera, Doctor Strange 2 ha incontrato la stessa sorte, presumibilmente a causa di una scena con The Epoch Times , il quotidiano in lingua inglese, in acqua fredda con il governo cinese. Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli sarebbero stati vittime dell’immagine ritenuta “stereotipica” del personaggio principale. Ma anche i commenti dell’attore canadese Simu Liu che in un tweet pubblicato nel 2017 ha descritto la Cina come un ” paese del terzo mondo “.