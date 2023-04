Rucco: “Vicenza sempre più sicura, buone pratiche per garantire la sicurezza ai cittadini”

“Vicenza è stata in questi anni una città sempre più sicura”, afferma il Sindaco Francesco Rucco, candidato del centrodestra civico per il 2023 / 2028, dopo l’incontro nella Smart Control Room a Venezia con il Sindaco Luigi Brugnaro, “e oggi siamo stati a Venezia, nella Smart Control Room, con il collega e amico Luigi Brugnaro per condividere alcune buone pratiche per garantire una migliore sicurezza ai nostri cittadini. Oggi stiamo lavorando per l’estensione e il potenziamento della videosorveglianza integrata con la gestione dei dati che consentano di analizzare, comprendere e risolvere i problemi legati alla sicurezza urbana e alla mobilità. Nel nostro progetto per i prossimi 5 anni Vicenza sarà ancora più sicura e lontanissima da quello che ci aveva lasciato in eredità il PD nei suoi 10 anni di insicurezza fatta crescere da quelle giunte. L’abbiamo ereditata al 92° posto in Italia e l’abbiamo fatta risalire di 21 posizioni in 5 anni come dice il sole 24 ore, che speriamo che il candidato attuale del Pd non contesti come contesta i dati del Governo sul PNRR. Come dimostrano le scelte condivise anche con il Sindaco di Venezia oggi siamo sulla buona strada verso una città davvero di nuovo sicura per tutti. Lontanissima da quella del PD che oggi prova a fingere di non esserci mai stato a Vicenza, per l’insicurezza, per la TAV sbagliata, per i soldi persi nei finanziamenti. Ma Vicenza non dimentica. “