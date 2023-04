Elezioni Vicenza – Rucco: “Sulla TAV ecco le responsabilità dell’ex sindaco Variati”

Comunicato stampa del Sindaco Francesco Rucco, candidato del centrodestra civico per il 2023/2028 sulla TAV e sulle responsabilità dell’ex sindaco.

“Grazie ad Achille Variati per aver ricordato una volta per tutte a tutta Vicenza che il 14 e 15 maggio si rigioca la stessa partita di 5 anni fa. Io con il centrodestra civico per rilanciare la città e il centrosinistra del PD di Variati, Bulgarini e Possamai per riportare la città ai disastri di 10 anni di immobilismo e di errori gravi come quello del loro progetto della TAV. Oggi improvvisamente l’ex trisindaco del PD fa fuoco e fulmini dopo 5 anni si silenzio su quel progetto di TAV che ha la firma sua, del suo sodale vicesindaco e del suo capogruppo del PD e che oggi come se niente fosse fingono di non sapere neanche dove fossero quando lo partorivano e lo approvavano con convinzione. Come fingono di appigliarsi a tristi dati fasulli come quelli che il compagno di TAV di Variati, Possamai, agitava settimana scorsa sulle riunioni fatte da me in 5 anni a Roma, dimenticando di citare le più di 30 riunioni fatte per ore e ore e decidendo cose importantissime in collegamento, per una ragione banale che si chiamava pandemia. Una ragione che in tutta questa campagna elettorale in modo anche vergognoso stanno dimenticando i signori del PD tra ex sindaco, ex vicesindaco ed ex capogruppo uniti oggi dall’amnesia sulla pandemia, che ha fatto lavorare tutti noi amministratori spesso on line, e da quella sulle loro responsabilità che sono tutte provate e tutte registrate in Consiglio Comunale. Insomma è ormai chiarissimo. Altro che futuro. I vecchi e giovani compagni di viaggio dei 10 anni di fallimenti PD mandati a casa dai vicentini 5 anni fa sono tornati e stanno facendo la stessa campagna del 2018 tra loro che rivogliono conquistare il potere per rifare gli stessi errori dando la colpa ad altri e noi che vogliamo solo bene a Vicenza e la stiamo facendo rinascere. Lo abbiamo fatto e lo faremo in un percorso e in un progetto di 10 anni di cambiamenti positivi, tutti gestiti assumendocene la responsabilità come deve avere il coraggio di fare un Sindaco e la sua maggioranza. Come non sa fare chi rappresentava e rappresenta il PD a Palazzo Trissino.”