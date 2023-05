Rucco: “Sarà una campagna entusiasmante immersa tra i vicentini e dentro i quartieri”

“32 campagne elettorali del centrodestra civico in 32 zone della città guidate da 32 coordinatore e gestite da 700 vicentini, 20 case del centrodestra civico vestite da gazebi in tutti i quartieri e una campagna diffusa sui social.” Sono alcune delle iniziative della campagna elettorale per il ballottaggio del 28 e 29 maggio lanciata dal Sindaco Francesco Rucco, candidato del centrodestra civico. “Sarà una campagna in mezzo ai vicentini e dentro i quartieri con migliaia di persone che già si stanno muovendo e lo faranno insieme a me o da soli o in piccoli gruppi, in queste ore e nei prossimi 10 bellissimi giorni. Sarà una grande festa della partecipazione. E’ stato molto facile costruire la campagna del ballottaggio più entusiasmante della lunga storia dei ballottaggi che Vicenza ha affrontato in quasi tutte le elezioni del Comune in poco meno di 30 anni, sia quando c’erano sindaci uscenti, sia quando c’erano gli sfidanti. 5 ballottaggi su 7 elezioni dal 1995, ci hanno ricordato tanti vicentini in queste ore, rendono il 28 e 29 maggio una abitudine ad una sfida nota. Una sfida vinta 2 volte dal centrodestra e 2 volte dal centrosinistra. E, in questo caso, la maggior parte dei cittadini ci hanno detto che sono ancora più carichi di entusiasmo, di coraggio e di voglia di vincere perché la sfida della rimonta – di quelle poche centinaia di voti di scarto – li esalta e ieri ha caricato anche me e i partiti. E infatti possiamo dire che a scrivere lo slogan di questo ballottaggio sono state, in realtà, le migliaia di messaggi e di telefonate che sono arrivati anche da chi ha votato altri candidati e da chi non ha votato perché era fuori Vicenza e adesso torna al voto perché è decisivo. “NOI STIAMO CON RUCCO” sarà quello che vedrete in città in questi giorni e che accompagnerà tante altre comunicazioni che, prima di tutto, verranno come questa dai vicentini. Diranno perché andare a votare e perché scegliere il centrodestra sempre più civico di Vicenza e non lasciare la città alla sinistra della Schlein”.