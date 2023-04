Rucco: “Con Brugnaro e Coraggio Italia un’amicizia e una collaborazione che continua nei prossimi 5 anni”

“Abbiamo attraversato e lavorato insieme con Francesco negli anni difficilissimi del covid”, afferma Luigi Brugnaro, il Sindaco di Venezia e leader nazionale di Coraggio Italia in occasione dell’incontro di oggi con Francesco Rucco, “e ho apprezzato la determinazione, la competenza e il gioco di squadra che ha saputo fare sia con la sua città, sia con tutti noi sindaci, Regione e Governo. Sono certo che nei prossimi 5 anni continueremo insieme a fare il bene delle nostre città e dei nostri cittadini con lo spirito civico che ci unisce e con la capacità di collaborazione che abbiamo da sempre con la Regione e con il Governo, che oggi più che mai ci sono vicini”.

“Sono felice” conferma il Sindaco Francesco Rucco, candidato del centrodestra civico per il 2023/2028, “di aver reincontrato Luigi, con il quale condivido un’amicizia nata sul campo e nella comune sensibilità civica. E sono entusiasta del fatto che la stima che ci lega per il lavoro fatto insieme, ognuno nelle proprie città, abbia consentito di rilanciare questa collaborazione e sostegno con lui e con Coraggio Italia per i prossimi 5 anni di governo di Vicenza”.